Очереди машин к досмотровым пунктам перед Крымским мостом устранены

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Очереди к досмотровым пунктам при въезде на Крымский мост полностью ликвидированы, сообщили в пятницу в инфоцентре, освещающем ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к ручным досмотровым пунктам нет", - говорится в сообщении.

7 августа движение по Крымскому мосту перекрывали дважды. После чего к 10:00 мск перед мостом образовалась очередь из более 3,4 тыс. автомобилей.

