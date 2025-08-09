Спасатели подняли на поверхность погибшего в шахте Ростовской области

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Спасатели извлекли тело погибшего после обрушения в шахте "Шерловская-Наклонная" в Ростовской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС России по региону в субботу.

По данным собеседника агентства, это произошло в 15:20 по московскому времени. Он также отметил, что "двоих поняли на поверхность", уточнив, что спасенным не требуется медпомощь.

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели человека при обрушении в шахте, сообщила в свою очередь пресс-служба СУ СКР по региону.

По данным ведомства, 9 августа в шахте "Шерловская-Наклонная" в Красносулинском районе произошло падение горной породы на проходчика. В результате мужчина получил телесные повреждения от которых скончался.

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 217 (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК РФ.

Как сообщалось, в шахте "Шерловская-Наклонная" на глубине 500 метров произошло обрушение конструкции. Один проходчик погиб, под землей на безопасном расстоянии находились еще двое. К месту были направлены бригады скорой помощи и горноспасателей.