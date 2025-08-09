Один человек погиб при обрушении в шахте "Донугля" в Ростовской области
Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Тело погибшего проходчика готовятся поднять на поверхность после обрушения в шахте "Шерловская-Наклонная" в Ростовской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС России по региону в субботу.
Как сказал собеседник агентства, погиб проходчик 1980 года рождения. "Двое остаются под землей на безопасном расстоянии", - заявил он.
Ранее сообщалось об обрушении конструкции на глубине 500 метров в шахте "Шерловская-Наклонная" в Красносулинском районе, а также о том, что под землей на безопасном расстоянии находятся два проходчика. К месту были направлены бригады скорой помощи и горноспасателей.
АО "Донуголь" было создано в 1999 году путем объединения ОАО "Ростовшахтострой" и ЗАО "Донской уголь". В настоящее время единственным добывающим предприятием является шахта "Шерловская - Наклонная" (Красносулинский район), эксплуатация которой началась в феврале 2007 года.