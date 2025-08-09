Тяжело пострадавших в ЧП на заводе в Стерлитамаке эвакуируют в другие медучреждения

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - В настоящее время в больницах после происшествия на заводе в Стерлитамаке находится 31 пострадавший, 14 - в тяжелом состоянии, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов в субботу.

"Выполняется эвакуация тяжелых пострадавших в медучреждения Уфы и университетскую клинику Башкирского государственного медицинского университета, в том числе с использованием санитарных вертолетов", - сказал он.

Кузнецов отметил, что министр здравоохранения России Михаил Мурашко взял на личный контроль оказание помощи пострадавшим.

Помощник министра заверил, что медицинская помощь пострадавшим оказывается в полном объеме.

Ранее сообщалось, что на производственной площадке "Башкирской содовой компании" в Стерлитамаке произошел взрыв газовоздушной смеси без последующего горения. Погибших нет.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов), сообщили в СУ СКР по Башкирии.