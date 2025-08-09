Четыре человека получили осколочные ранения на Кубани после атак БПЛА

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Осколочные ранения получили четыре человека в Славянском районе Краснодарского края после атаки БПЛА, сообщил глава района Роман Синяговский.

"Городские службы оперативно выезжают на места происшествий для оценки ущерба и оказания помощи пострадавшим. Все необходимые меры принимаются для обеспечения безопасности и восстановления поврежденных объектов", - добавил Синяговский.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что несколько домов и школа в муниципалитетах Краснодарского края получили повреждения после атаки БПЛА. Он также заявил, что в ряде муниципалитетов Кубани для обеспечения безопасности не работает мобильный интернет.