Около десяти беспилотников сбили в семи муниципалитетах Воронежской области

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в течение прошедшей ночи сбито около десяти беспилотников в семи муниципалитетах региона, пострадавших нет.

"Минувшей ночью в семи муниципалитетах Воронежской области дежурными силами ПВО было обнаружено и уничтожено около десяти беспилотных летательных аппаратов. Пострадавших нет", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье утром.

По предварительным данным, в одном из муниципалитетов обломками БПЛА повреждена стена частного дома, добавил глава региона.