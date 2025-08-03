Беспилотники атаковали Воронеж, есть пострадавшая

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Над Воронежской областью сбито 15 украинских беспилотников, пострадала женщина, сообщил глава региона Александр Гусев в ночь на воскресенье.

"Дежурными силами ПВО в небе над Воронежем и тремя районами области обнаружено и уничтожено уже около 15 беспилотных летательных аппаратов (...) По предварительным данным, в результате падения обломков БПЛА травму ноги получила женщина", - написал Гусев в своем телеграм-канале.