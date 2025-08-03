Четыре человека пострадали при атаке БПЛА в Воронежской области

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о четырех пострадавших в результате ночной атаки украинских беспилотников на регион, включая областной центр.

"Всего минувшей ночью дежурными силами ПВО и средствами РЭБ над Воронежем и четырьмя районами области было обнаружено, уничтожено и подавлено более 25 беспилотных летательных аппаратов. На эту минуту в больницах города остаются трое из четверых пострадавших", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

Гусев уточнил, что одна женщина 79 лет в крайне тяжелом состоянии находится в реанимации. Еще у двух пациентов (мужчина 52 лет и женщина 38 лет) состояние средней тяжести. Две госпитализированные женщины - жительницы Воронежа. Еще одной помощь была оказана на месте. Мужчина - житель пригорода, у него ожог.

Как отметил губернатор, "для оперативного устранения последствий в двух районах Воронежа будет введен режим ЧС".

Также он сообщил, что никому из граждан, чье жилье пострадало, размещение в ПВР пока не потребовалось.

В результате атаки БПЛА в Воронеже один частный дом полностью сгорел, остекление повреждено в девяти квартирах и нескольких частных домах. Также повреждены шесть автомобилей.

В пригороде огонь повредил автомагазин и сарай.