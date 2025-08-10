Больше тысячи машин ожидают досмотра перед Крымским мостом

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Число ожидающих проезда через досмотровые пункты на Крымском мосту машин в воскресенье утром достигло 1130, сообщили в инфоцентре, освещающем ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"08:00. В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 1130 транспортных средств. Со стороны Керчи очереди перед пунктом ручного досмотра нет", - говорится в сообщении.

Уточняется, что время ожидания в очереди со стороны Тамани превышает три часа.