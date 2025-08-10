Аэропорт Геленджика временно не обслуживает рейсы

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Временные ограничения на прием и вылет самолетов введен в аэропорту Геленджика (Краснодарский край), сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем-телеграм-канале.

"Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

8 августа в аэропорту Геленджика также были введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Они были сняты только в воскресенье утром. Первый рейс после снятия ограничений на полеты приземлился в авиагавани в 10:34.