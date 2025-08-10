Поиск

Первый рейс приземлился в аэропорту Геленджика после снятия ограничений на полеты

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Первый рейс приземлился в аэропорту Геленджика после снятия ограничений на полеты, введенных 8 августа для обеспечения безопасности, сообщил в воскресенье представитель Росавиации Артем Кореняко.

"Аэропорт Геленджик после снятия сегодня утром временных ограничений (были введены 08 августа для обеспечения безопасности полетов) принял первый рейс", - написал он в телеграм-канале.

Кореняко добавил, что рейсвыполнила авиакомпания S7: самолет приземлился в Геленджике в 10:34.

Как сообщалось, аэропорт Геленджика в июле возобновил работу после более чем трехлетнего перерыва. По решению Росавиации, авиакомпании могут летать в Геленджик только с 8:30 до 20:00.

Геленджик и ряд других аэропортов юга и центральной части РФ в феврале 2022 года были закрыты из соображений безопасности. В мае 2024 года возобновил работу аэропорт Элисты. Закрытыми остаются авиатерминалы в Симферополе, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже, Липецке.

Геленджик Росавиация
