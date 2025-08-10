РФ при подготовке к выходу из ДРСМД учла решение разместить ядерные ракеты США в Великобритании

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Решение разместить американские ядерные ракеты на территории Великобритании учитывалось Москвой при принятии решения о выходе из добровольного моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности, заявил в воскресенье замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы безусловно видим, что в некоторых аспектах этой политики русофобии Лондон бежит впереди американского паровоза, причем далеко впереди. Конечно, это не могло не учитываться, когда готовилось решение о выходе из нашего моратория", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-1" (ВГТРК), отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

4 августа сообщалось, что Россия более не считает себя связанной самоограничениями на развертывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД) наземного базирования.

"Ситуация развивается по пути фактического размещения наземных РСМД американского производства в Европе и АТР, МИД России констатирует исчезновение условий для сохранения одностороннего моратория на развертывание аналогичных вооружений и уполномочен заявить, что Российская Федерация более не считает себя связанной соответствующими ранее принятыми самоограничениями", - говорилось в заявлении МИД РФ.

Отмечалось, что "решения по конкретным параметрам мер реагирования будут приниматься руководством Российской Федерации на основе межведомственного анализа масштабов развертывания американских и других западных РСМД наземного базирования, а также общего развития ситуации в области международной безопасности и стратегической стабильности".