В Кремле подтвердили, что РФ больше не ограничена в вопросах развертывания РСМД

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Россия более ничем не ограничена в вопросах развертывания ракет средней и меньшей дальности (РСМД) и считает себя вправе в случае необходимости предпринимать соответствующие действия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"У России больше нет никаких ограничений на этот счет, Россия больше не считает себя чем-то ограниченной. Соответственно, Россия считает себя вправе в случае необходимости делать соответствующие шаги", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, означает ли сам по себе отказ России от моратория на размещение РСМД, что она будет предпринимать такие действия.

У представителя Кремля уточнили, принимал ли уже президент РФ какие-либо конкретные решения по развертыванию таких систем.

"Здесь вряд ли стоит ожидать анонсов. Все-таки речь идет о сфере обороны. Это достаточно чувствительная и непубличная область", - ответил он.