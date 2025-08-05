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В Кремле подтвердили, что РФ больше не ограничена в вопросах развертывания РСМД

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Россия более ничем не ограничена в вопросах развертывания ракет средней и меньшей дальности (РСМД) и считает себя вправе в случае необходимости предпринимать соответствующие действия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В РоссииВ МИД заявили, что РФ более не считает себя связанной самоограничениями на развертывание РСМД наземного базированияЧитать подробнее

"У России больше нет никаких ограничений на этот счет, Россия больше не считает себя чем-то ограниченной. Соответственно, Россия считает себя вправе в случае необходимости делать соответствующие шаги", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, означает ли сам по себе отказ России от моратория на размещение РСМД, что она будет предпринимать такие действия.

У представителя Кремля уточнили, принимал ли уже президент РФ какие-либо конкретные решения по развертыванию таких систем.

"Здесь вряд ли стоит ожидать анонсов. Все-таки речь идет о сфере обороны. Это достаточно чувствительная и непубличная область", - ответил он.

РСМД Дмитрий Песков
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