В МИД заявили, что РФ более не считает себя связанной самоограничениями на развертывание РСМД наземного базирования

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - МИД РФ заявил, что Россия более не считает себя связанной самоограничениями на развертывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД) наземного базирования.

"Ситуация развивается по пути фактического размещения наземных РСМД американского производства в Европе и АТР, МИД России констатирует исчезновение условий для сохранения одностороннего моратория на развёртывание аналогичных вооружений и уполномочен заявить, что Российская Федерация более не считает себя связанной соответствующими ранее принятыми самоограничениями", - говорится в заявлении МИД РФ.

В заявлении МИД РФ говорится, что "на фоне целенаправленных шагов США, в результате которых в 2019 году прекратились действие и существование Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), а также в последующие годы Российская Федерация инициативно прилагала усилия к поддержанию сдержанности в указанной сфере. В частности, это нашло отражение в заявлениях, сделанных на высшем уровне в период 2019-2020 гг. и предусматривавших добровольное принятие нашей страной односторонних самоограничений на размещение РСМД наземного базирования, пока в соответствующих регионах мира не появятся аналогичные ракетные вооружения американского производства. При этом к странам НАТО с российской стороны был обращён прямой призыв объявить встречный мораторий на развёртывание оружейных систем, ранее запрещённых по Договору о РСМД, а к союзникам США в АТР - поддержать наши усилия по недопущению гонки таких вооружений в данном регионе".

"Однако приходится констатировать, что российские инициативы не встретили взаимности. США и их союзники не только открыто обозначили планы по размещению американских наземных РСМД в различных регионах, но и уже значительно продвинулись в практической реализации своих намерений. Возрастающий массив объективных данных свидетельствует, в частности, о следующем: испытания базовых версий указанных вооружений, разрабатываемых Вашингтоном в широком спектре вариаций, в основном завершены либо находятся на финальной стадии; начато серийное производство некоторых из таких систем; для обеспечения их передового развёртывания и применения Пентагоном формируются и дислоцируются в соответствующих регионах специализированные подразделения и командования; под эти задачи также готовится необходимая инфраструктура; учащаются случаи непосредственного перемещения ракетных комплексов упомянутой дальности в районы совместной с союзниками военно-тренировочной деятельности вне национальной территории США", - отмечается в заявлении.

В нем говорится, что "в конкретном плане с 2023 года фиксируем прецеденты переброски американских систем, способных к наземному пуску РСМД, в европейские страны НАТО для "обкатки" данных вооружений в ходе учений, имеющих явную антироссийскую направленность. В частности, речь идёт о тренировках на территории Дании, в ходе которых задействовалась мобильная (подвижная) пусковая установка стандарта Mk70".

"Применительно к АТР отмечаем, что под предлогом учений в апреле 2024 года на Филиппины был доставлен ракетный комплекс средней дальности "Тифон", который до сих пор находится на архипелаге. Такой же комплекс применялся в июле текущего года на территории Австралии для проведения боевых стрельб в ходе многосторонних тренировочных мероприятий Talisman Sabre 2025. В рамках этих же учений американские военные предприняли первое зарубежное развёртывание гиперзвуковой системы средней дальности "Дарк игл", открыто заявив, что это делается "в целях проецирования силы", и подчеркнув пригодность подобных систем к быстрой передислокации".

"Кроме того, в ходе Talisman Sabre 2025 австралийским расчётом закупленного у США комплекса "Хаймарс" был осуществлён пуск американской ракеты PrSM, ещё в 2021 году испытанной Пентагоном на дальность свыше 500 км и, соответственно, относящейся к классу наземных РСМД. До этого пуски таких ракет совершались подразделениями сухопутных войск США с территории Республики Палау в ходе стрельб, произведённых в июне прошлого года с перспективной автономной платформы на базе системы "Хаймарс".

"Указанные испытания и учебные пуски ракеты PrSM, последующие модификации которой планируется тестировать на дальность свыше 1000 км, по существу позволяют рассматривать каждую боевую единицу комплекса M142 "Хаймарс" и аналогичной ей гусеничной системы M270 МLRS как наземную пусковую установку РСМД. При этом американские вооружения указанных типов уже в значительном количестве развёрнуты и продолжают размещаться во многих странах мира, в том числе пополняя арсеналы союзников и партнёров США, включая Украину, которая применяет данные комплексы в боевых действиях против Российской Федерации", - говорится в заявлении МИД РФ.

"Таким образом, налицо множащиеся факты появления в различных регионах, в том числе имеющих особое значение для Российской Федерации с точки зрения национальной безопасности, вооружений американского производства, характеристики которых позволяют причислять их к наземным ракетным системам средней и меньшей дальности", - отмечается в заявлении.

В нем говорится, что "действия США и их союзников сопровождаются официальными заявлениями о стремлении обеспечить "долгосрочное" (а по сути постоянное) присутствие американских вооружений указанного класса в Европе и АТР. В частности, Вашингтоном и Берлином было объявлено о планах приступить начиная с 2026 года к развёртываниям на территории ФРГ упомянутых комплексов "Тифон" и "Дарк игл" с прицелом на их "продолжительное размещение". При этом профильная "оперативная группа" американских военных уже с 2021 года расквартирована в Германии на постоянной основе".

"Значимым дополнительным фактором является заявленное несколькими союзниками США намерение приобрести у Вашингтона РСМД наземного базирования и (или) разработать собственные ракеты с дальностью пуска, попадающей в диапазон от 500 до 5500 км, либо нарастить уже имеющийся национальный арсенал таких вооружений. Очевидно, что такие оружейные системы пополнят наряд средств для задействования при отработке и потенциальном проведении так называемых "интегрированных" операций, планирование которых совместно ведётся военными США и этих стран в рамках соответствующих альянсов и коалиций", - отмечает МИД РФ.

"Обозначенные выше шаги "коллективного Запада" в совокупности ведут к формированию и наращиванию в прилегающих к Российской Федерации регионах дестабилизирующих ракетных потенциалов, создающих прямую угрозу безопасности нашей страны, причём стратегического порядка. В целом, такое развитие событий несёт серьёзный негативный заряд и значительные пагубные последствия для региональной и глобальной стабильности, включая опасное подстёгивание напряжённости между ядерными державами", - говорится в заявлении.

"Подобный сценарий потребует от нашей страны компенсирующих военно-технических мер в целях парирования вновь возникающих угроз и поддержания стратегического баланса. Так как наши многократные предостережения на этот счёт были проигнорированы и ситуация развивается по пути фактического размещения наземных РСМД американского производства в Европе и АТР, МИД России констатирует исчезновение условий для сохранения одностороннего моратория на развёртывание аналогичных вооружений и уполномочен заявить, что Российская Федерация более не считает себя связанной соответствующими ранее принятыми самоограничениями", - подчеркивается в заявлении.

"Решения по конкретным параметрам мер реагирования будут приниматься руководством Российской Федерации на основе межведомственного анализа масштабов развёртывания американских и других западных РСМД наземного базирования, а также общего развития ситуации в области международной безопасности и стратегической стабильности", - говорится в заявлении МИД РФ.