Российские военные нейтрализовали над регионами 26 дронов ВСУ

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Дежурными средствами ПВО с 15:00 до 18:00 воскресенья перехвачены и уничтожены 26 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами, заявили в Минобороны РФ.

По данным военных, 11 дронов нейтрализованы над территорией Брянской области, 10 - над территорией Калужской области, три - над территорией Краснодарского края и по одному - над территориями Рязанской и Белгородской областей.

Ранее министерство заявило, что с 7:55 до 8:10 над Калужской областью военные уничтожили пять дронов, с 8:30 до 11:30 над четырьмя областями и Азовским морем были сбиты 19 дронов.

Также в ведомстве сообщали, что с 11:30 до 15:00 один украинский дрон был нейтрализован над Московским регионом, еще 14 - над областями РФ.