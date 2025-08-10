Минобороны РФ сообщило об уничтожении 15 беспилотников ВСУ

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Минобороны России заявило, что с 11:30 до 15:00 воскресенья дежурными средствами ПВО уничтожены 15 украинских беспилотников самолетного типа.

По данным ведомства, один из дронов сбит над Московским регионом, пять дронов уничтожены над Тульской областью, четыре - над Орловской областью, три - над Краснодарским краем и два дрона сбиты над Азовским морем.

Ранее министерство сообщало, что с вечера субботы до утра воскресенья над регионами РФ и Азовским морем был уничтожен 121 беспилотник ВСУ.

Также, по данным Минобороны, с 7:55 до 8:10 над Калужской областью военные уничтожили пять дронов, а с 8:30 до 11:30 над четырьмя российскими регионами и Азовским морем - 19 дронов.