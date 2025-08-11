Поиск

Минобороны сообщило о ликвидации 32 дронов ВСУ над регионами РФ за ночь

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - В ночь на понедельник дежурными средствами ПВО над регионами РФ перехвачено и уничтожено 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщили в Минобороны России.

Согласно сообщению, семь БПЛА было нейтрализовано в Белгородской области, по пять - в Брянской и Калужской областях, четыре - в Крыму. Кроме этого, по два дрона нейтрализовали над Московским регионом, Орловской, Курской, Воронежской, Рязанской областями и один над Тульской областью.

Белгородская область Московский регион Тульская область Крым
