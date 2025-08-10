Два человека погибли из-за атак БПЛА в Туле

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Два человека погибли в Туле в результате атак беспилотников, трое ранены, сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

По его словам, в воскресенье вечером подразделениями ПВО Минобороны РФ уничтожено 11 дронов.

"В результате воздушного налета на одном из гражданских предприятий Тулы два человека погибли. Трое получили ранения различной степени тяжести", - написал Миляев в своем телеграм-канале.

В регионе сохраняется опасность атаки БПЛА.