В Белгородской области в результате атак БПЛА один человек погиб и четверо пострадали

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - За сутки воздушным атакам подверглись 42 населенных пункта в Белгородской области, один человек погиб и четверо пострадали, сообщил в Telegram глава региона Вячеслав Гладков.

Всего, по его информации, по населенным пунктам Белгородской области были совершены атаки 143 украинских беспилотников и выпущено 50 боеприпасов в ходе более 10 обстрелов.

Повреждены три многоквартирных и 17 частных жилых домов, 17 легковых и грузовых автомобилей, один коммерческий и два социальных объекта, объект связи, здания и помещения трех предприятий, газовая труба и остекление храма, написал Гладков.