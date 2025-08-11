Поиск

Бывший начальник автобронетанковой службы ЦВО получил 8,5 лет лишения свободы

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Бывший начальник автобронетанковой службы Центрального военного округа генерал Денис Путилов приговорен к 8,5 годам колонии строгого режима за получение 10 млн рублей взятки, сообщили в Следственном комитете.

Он также лишен звания "генерал-майор". Суд ему запретил в течение шести лет занимать административно-распорядительные должности в органах государственной власти.

Как установили следствие и суд, в 2023-2024 годах между государственным заказчиком и частным предпринимателем Чудиновым заключены многомиллионные контракты по ремонту и техническому обслуживанию техники. Обязанности по контролю за исполнением контрактов возлагались на Путилова.

"В указанный период Путилов получил от представителя ИП Чудинова взятку в сумме 10 млн рублей за общее покровительство при выполнении государственного оборонного заказа, в результате чего условия контракта выполнены не были, государству в лице Министерства обороны причинен значительный ущерб", - говорится в сообщении.

В апреле 2025 года в СКР сообщали, что в целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий судом "на имущество Путилова наложен арест на общую сумму свыше 12 млн рублей".

Путилов был задержан в сентябре 2024 года. Следствие по его делу завершилось в апреле 2025 года, его обвинили в получении взятки в особо крупном размере в ходе выполнения государственного оборонного заказа (ч. 6 ст. 290 УК). Он находился под стражей.

ЦВО СКР Денис Путилов Минобороны
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Индекс IMOEX2 превысил 3000 пунктов впервые с конца апреля

Индекс IMOEX2 превысил 3000 пунктов впервые с конца апреля

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 2,2%

Один человек погиб, двое получили ранения в результате атаки дронов в Нижегородской области

Ключевской вулкан на Камчатке выбросил пепел на высоту 12 км

Ключевской вулкан на Камчатке выбросил пепел на высоту 12 км

Два человека погибли из-за атак БПЛА в Туле

Один полицейский погиб, второй ранен в ходе обыска по делу о поджоге в Поморье

Один полицейский погиб, второй ранен в ходе обыска по делу о поджоге в Поморье

Что произошло за день: воскресенье, 10 августа

Аэропорт Ухты временно приостановил прием и выпуск самолетов

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6936 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2342 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе445 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России90 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });