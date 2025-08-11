Бывший начальник автобронетанковой службы ЦВО получил 8,5 лет лишения свободы

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Бывший начальник автобронетанковой службы Центрального военного округа генерал Денис Путилов приговорен к 8,5 годам колонии строгого режима за получение 10 млн рублей взятки, сообщили в Следственном комитете.

Он также лишен звания "генерал-майор". Суд ему запретил в течение шести лет занимать административно-распорядительные должности в органах государственной власти.

Как установили следствие и суд, в 2023-2024 годах между государственным заказчиком и частным предпринимателем Чудиновым заключены многомиллионные контракты по ремонту и техническому обслуживанию техники. Обязанности по контролю за исполнением контрактов возлагались на Путилова.

"В указанный период Путилов получил от представителя ИП Чудинова взятку в сумме 10 млн рублей за общее покровительство при выполнении государственного оборонного заказа, в результате чего условия контракта выполнены не были, государству в лице Министерства обороны причинен значительный ущерб", - говорится в сообщении.

В апреле 2025 года в СКР сообщали, что в целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий судом "на имущество Путилова наложен арест на общую сумму свыше 12 млн рублей".

Путилов был задержан в сентябре 2024 года. Следствие по его делу завершилось в апреле 2025 года, его обвинили в получении взятки в особо крупном размере в ходе выполнения государственного оборонного заказа (ч. 6 ст. 290 УК). Он находился под стражей.