Задержан начальник автобронетанковой службы ЦВО Путилов

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Главное военное следственное управление СКР возбудило уголовное дело в отношении начальника автобронетанковой службы Центрального военного округа генерал-майора Дениса Путилова, он задержан, сообщила пресс-служба СК.

Генерала заподозрили в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). По версии следствия, он получил 10 млн рублей взятки при исполнении гособоронзаказа.

В 2023 году Минобороны в рамках исполнения гооборонного заказа заключило ряд госконтрактов по ремонту и техническому обслуживанию военной автомобильной техники с индивидуальным предпринимателем Чудиновым, сообщили в СК.

"Исполнение указанных контрактов, стоимость которых превышала 140 млн рублей, контролировал Путилов. В целях ослабления контроля, получения иных привилегий и преференций при исполнении государственного оборонного заказа, а также заключения в дальнейшем новых контрактов Путилов получил взятку от представителя ИП Чудинова в сумме 10 миллионов рублей", - сказано в пресс-релизе.

Меру пресечения генералу пока не определили.

"В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям взяткодателя", - добавили в СК.