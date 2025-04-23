Главу автобронетанковой службы ЦВО будут судить за получение 10 млн руб. взятки

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Следователи довели до суда уголовное дело начальника автобронетанковой службы Центрального военного округа генерала Дениса Путилова, обвиняемого в получении 10 млн рублей взятки, сообщает Следственный комитет РФ (СКР).

"Главным военным следственным управлением СК России завершено расследование уголовного дела в отношении начальника автобронетанковой службы Центрального военного округа генерал-майора запаса Дениса Путилова. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере в ходе выполнения государственного оборонного заказа (ч. 6 ст. 290 УК РФ)", - говорится в сообщении, размещённом в среду в телеграм-канале СКР.

Как отмечает ведомство, уголовное дело с обвинительным заключением "направлено в суд для рассмотрения по существу".

По версии СКР, в 2023-2024 годах при выполнении государственного оборонного заказа ИП Чудиновым "заключены многомиллионные контракты по ремонту и техническому обслуживанию техники".

"Обязанности по контролю за исполнением контрактов возлагались на Путилова. В указанный период Путилов получил от представителя ИП Чудинова взятку в сумме 10 млн рублей за общее покровительство при исполнении государственного оборонного заказа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий судом "на имущество Путилова наложен арест на общую сумму свыше 12 млн рублей".

Сейчас Путилов находится под арестом, добавили в ведомстве.