В Калужской области утром уничтожены четыре дрона
Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Над Калужской областью утром нейтрализовали четыре беспилотника, разрушений и пострадавших нет, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
"Сегодня утром силами ПВО уничтожены четыре БПЛА над территориями Тарусского, Боровского и Медынского районов. (...) По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет", - написал он в Telegram.
Минобороны сообщало, что в ночь на понедельник над Калужской областью нейтрализовали пять БПЛА.
Калужский аэропорт ("Грабцево") с начала суток дважды прерывал прием и выпуск рейсов.