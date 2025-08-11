Поиск

В Калужской области утром уничтожены четыре дрона

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Над Калужской областью утром нейтрализовали четыре беспилотника, разрушений и пострадавших нет, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

"Сегодня утром силами ПВО уничтожены четыре БПЛА над территориями Тарусского, Боровского и Медынского районов. (...) По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет", - написал он в Telegram.

Минобороны сообщало, что в ночь на понедельник над Калужской областью нейтрализовали пять БПЛА.

Калужский аэропорт ("Грабцево") с начала суток дважды прерывал прием и выпуск рейсов.

Владислав Шапша Грабцево Минобороны Калужская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Индекс IMOEX2 превысил 3000 пунктов впервые с конца апреля

Индекс IMOEX2 превысил 3000 пунктов впервые с конца апреля

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 2,2%

Один человек погиб, двое получили ранения в результате атаки дронов в Нижегородской области

Ключевской вулкан на Камчатке выбросил пепел на высоту 12 км

Ключевской вулкан на Камчатке выбросил пепел на высоту 12 км

Два человека погибли из-за атак БПЛА в Туле

Один полицейский погиб, второй ранен в ходе обыска по делу о поджоге в Поморье

Один полицейский погиб, второй ранен в ходе обыска по делу о поджоге в Поморье

Что произошло за день: воскресенье, 10 августа

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6939 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2342 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе445 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России90 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });