В Калужской области утром уничтожены четыре дрона

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Над Калужской областью утром нейтрализовали четыре беспилотника, разрушений и пострадавших нет, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

"Сегодня утром силами ПВО уничтожены четыре БПЛА над территориями Тарусского, Боровского и Медынского районов. (...) По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет", - написал он в Telegram.

Минобороны сообщало, что в ночь на понедельник над Калужской областью нейтрализовали пять БПЛА.

Калужский аэропорт ("Грабцево") с начала суток дважды прерывал прием и выпуск рейсов.