Экспортеры резко нарастили выборку квоты на отгрузки рисовой крупы из России

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Экспортеры за прошлую неделю резко нарастили выборку квоты на отгрузку рисовой крупы из России.

Как сообщает Минсельхоз, по данным на 11 августа, остаток квоты составляет 44 899,3 тонны. Таким образом, из общего объема в 50 тысяч тонн выбрано порядка 5,1 тысячи тонн, хотя в начале месяца (на 6 августа) было использовано всего 648 тонн.

Квота на экспорт рисовой крупы и шелушеного риса была введена впервые после запрета на вывоз за рубеж этой продукции, который действовал с 1 июля 2022 года. Она рассчитана по 31 декабря 2025 года. Внутриквотная ставка вывозной таможенной пошлины составит 0%, внеквотная - 50%.

Запрет на экспорт риса-сырца, который действует с 1 июля 2022 года, сохраняется. В конце июня правительство продлило его до конца 2025 года.

По данным Росстата, в 2024 году урожай риса в России составил рекордные 1,259 млн тонн против 1,073 млн тонн годом ранее.