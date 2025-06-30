РФ с 1 июля вводит квоту на экспорт 50 тыс. т рисовой крупы

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - РФ вводит тарифную квоту на экспорт 50 тыс. тонн рисовой крупы и шелушеного риса.

Соответствующее постановление правительства подписано 28 июня 2025 года и размещено на официальном портале правовой информации.

Квота будет действовать с 1 июля по 31 декабря 2025 года.

Экспорт рисовой крупы был запрещен по 30 июня 2025 года включительно.

Внутриквотная ставка вывозной таможенной пошлины составит 0%, внеквотная - 50%.

Как сообщалось, решение о введении квоты было одобрено по итогам заседания подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле в апреле.

В то же время запрет на экспорт риса-сырца, который действует с 1 июля 2022 года, продлен до конца 2025 года.

По данным Росстата, в 2024 году урожай риса в РФ составил рекордные 1,259 млн тонн против 1,073 млн тонн годом ранее.

РФ запретила экспорт риса 1 июля 2022 года в связи с аварией на Федоровском подпорном гидроузле в Краснодарском крае (основный регион-производитель риса в РФ), которая произошла в апреле и привела к сокращению урожая риса в 2022 году до 920,1 тыс. тонн. Запрет был направлен на обеспечение внутреннего рынка рисовой крупой. Он действовал по 31 декабря 2022 года, затем продлевался каждые полгода. В настоящее время он действует по 30 июня 2025 года.

Минсельхоз ожидает запуск Федоровского гидроузла после реконструкции к 2027 году.