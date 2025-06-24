РФ продлила до конца года запрет на экспорт риса-сырца

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - РФ продлила еще на полгода, по 31 декабря 2025 года, запрет на экспорт риса-сырца.

Как сообщается в пресс-релизе правительства, соответствующее постановление подписано. Решение принято для поддержания стабильного обеспечения внутреннего рынка этой продукцией.

К подписанию также готовится постановление о тарифной квоте на вывоз отдельных видов обработанного риса и рисовой крупы. До 30 июня 2025 года экспорт этой продукции запрещен.

Как сообщалось ранее по итогам заседания подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле, размер тарифной квоты на вывоз за пределы ЕАЭС шелушеного риса и рисовой крупы может составить 50 тыс. тонн. Внутриквотную ставку вывозной таможенной пошлины предлагается установить в размере 0%, внеквотную - 50%.

Кроме того, с учетом запросов со стороны государств-партнеров о поставках семенного материала из-под действия временного ограничения исключен рис для посева.

По данным Росстата, в 2024 году урожай риса в РФ составил рекордные 1,259 млн тонн против 1,073 млн тонн годом ранее.

РФ запретила экспорт риса 1 июля 2022 года в связи с аварией на Федоровском подпорном гидроузле в Краснодарском крае (основный регион-производитель риса в РФ), которая произошла в апреле и привела к сокращению урожая риса в 2022 году до 920,1 тыс. тонн. Запрет был направлен на обеспечение внутреннего рынка рисовой крупой. Он действовал по 31 декабря 2022 года, затем продлевался каждые полгода. В настоящее время он действует по 30 июня 2025 года.

Минсельхоз ожидает запуск Федоровского гидроузла после реконструкции к 2027 году.