Более 2,4 тыс. белгородцев пострадали от обстрелов с февраля 2022 года

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Число пострадавших с февраля 2022 года от воздушных атак ВСУ жителей Белгородской области превысило 2,4 тыс. человек, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"На сегодняшний день в результате обстрелов ВСУ 2 415 наших жителей получили ранения, в их числе 164 ребенка. Группа инвалидности установлена 121 пострадавшему, 29 подверглись ампутации конечностей. К большому сожалению, количество раненых продолжает расти", - написал глава региона в своем телеграм-канале в понедельник.

В регионе разработан комплекс мер поддержки пострадавших, координацию осуществляет межведомственная рабочая группа.

"За 2024 год на оздоровительный отдых отправлено 240 человек, а в 2025 году - 143 человека. Пострадавшим гражданам, получившим среднюю или тяжелую степень вреда здоровью, ежемесячно компенсируем частичную оплату стоимости проезда и услуг связи в размере 1 тыс. рублей", - отметил Гладков.

Также есть ежемесячная компенсация в размере 50% платы за жилое помещение и коммунальные услуги в пределах регионального стандарта, ежегодная денежная выплата на детей к началу учебного года в размере 15 тыс. рублей. В 2024 году ее получил 31 человек, в этом году - 30 жителей.

Существует ежемесячная выплата в размере 30 тыс. рублей детям и гражданам в возрасте от 18 до 23 лет, получившим ранения средней или тяжелой степени, обучающимся в общеобразовательных организациях по очной форме обучения. В 2024 году поддержку получали 78, а в 2025 году - 76 человек.

Предусмотрена материальная помощь в размере до 75 тыс. рублей одиноко проживающим гражданам и малообеспеченным семьям.

