НАК сообщил о пресечении подготовки 18 терактов с участием мигрантов

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - С начала года сотрудники спецслужб и правоохранительных органов задержали 290 мигрантов, подозреваемых в связях с террористами, сообщил Национальный антитеррористический комитет.

"За 7 месяцев текущего года задержано свыше 290 мигрантов, пресечена подготовка ими 18 терактов в местах массового пребывания людей", - сообщает НАК.

Как заявил директор ФСБ, председатель НАК Александр Бортников, число задержанных за террористические преступления за семь месяцев в 2025 году мигрантов "сопоставимо с показателями за весь 2024 год". Он также сообщил, что 2 из 18 терактов, которые готовились мигрантами, были спланированы украинскими спецслужбами.

В комитете отметили, что "растет число фактов участия в террористической деятельности выходцев из стран Центральной Азии, отмечается вербовочный интерес, проявляемый к ним со стороны МТО (международных террористических организаций. - ИФ) и украинских спецслужб".