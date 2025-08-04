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Военный суд начнет рассмотрение дела о теракте в "Крокус Сити Холле"

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Второй западный окружной военный суд в понедельник начнет рассмотрение по существу уголовного дела о теракте в "Крокус Сити Холле".

Перед судом предстанут 19 обвиняемых по делу.

Они обвиняются в теракте, содействии террористической деятельности, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности и других преступлениях.

Заседание назначено на 11:00.

Суд проходит в здании Московского городского суда из-за большого числа участников процесса. Потерпевшими по делу проходят свыше 2 тысяч человек, на предварительное слушание в суд пришли около 150 из них.

22 марта 2024 года в подмосковном Красногорске перед началом концерта рок-группы "Пикник" в "Крокус Сити Холл" ворвались несколько мужчин и открыли огонь по посетителям и персоналу. В здании возник пожар.

Как сообщали в Генпрокуратуре РФ, в результате теракта погибли 147 человек, пострадали - 336. Три человека пропали без вести. Причиненный ущерб составил 5,7 млрд рублей.

Кроме того, три человека пропали без вести.

В мае 2024 года директор ФСБ РФ Александр Бортников сообщил, что "подготовительные действия, финансирование, нападение и отход террористов координировались через интернет членами группировки "Вилаят Хорасан" (афганский филиал запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ), находившимися в афгано-пакистанской зоне".

Официальный представитель Следственного комитета РФ (СКР) Светлана Петренко сообщала, что шестеро выходцев из Средней Азии заочно арестованы и объявлены в розыск по обвинению в организации этого теракта.

По данным СКР, они завербовали четверых исполнителей нападения - Далерджона Мирзоева, Мухаммадсобира Файзова, Шамсидина Фаридуни и Саидакрами Рачабализоду - и организовали их обучение за границей. Кроме того, ряд обвиняемых по делу планировали совершить подрыв развлекательного комплекса в дагестанском Каспийске.

По версии следствия, преступление было спланировано и осуществлено при участии украинских спецслужб. В СК РФ заявляли, что после совершения теракта четверо исполнителей пытались скрыться на Украине, но были задержаны на территории Брянской области.

СКР Московский городской суд Генпрокуратура Крокус Сити Холл
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