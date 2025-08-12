Минфин 13 августа проведет аукционы по размещению ОФЗ 26247 и 26249

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Министерство финансов сообщило, что 13 августа проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26247 и ОФЗ-ПД серии 26249 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске.

Облигации серии 26247 с погашением 11 мая 2039 года имеют 29 полугодовых купонных периодов и первый купонный период - 196 дней, дата выплаты 3-го купонного дохода - 26 ноября 2025 года. Ставка купонного дохода определена в размере 12,25% годовых (1-й купон - 65,78 рубля на облигацию и 2-30-й купоны - 61,08 рубля на облигацию).

Облигации серии 26249 с погашением 16 июня 2032 года имеют 13 полугодовых купонных периодов и первый купонный период - 182 дня, дата выплаты 1-го купонного дохода - 24 декабря 2025 года. Ставка купонного дохода определена в размере 11% годовых (1-й купон - 54,85 рубля на облигацию и 2-14-й купоны - 54,85 рубля на облигацию).