Минфин РФ 30 июля проведет аукционы по размещению ОФЗ 26228 и 26246

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Министерство финансов России 30 июля проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26228 в объеме остатков, доступных для размещения, а также ОФЗ-ПД серии 26246 в объеме 328 млрд 332 млн рублей, говорится в сообщении Минфина.

Облигации серии 26228 с погашением 10 апреля 2030 года имеют 22 полугодовых купонных периода, дата выплаты 13-го купонного дохода - 15 октября 2025 года. Ставка купонного дохода определена в размере 7,65% годовых (1-22-й купоны - 38,15 рубля на облигацию).

Облигации серии 26246 с погашением 12 марта 2036 года имеют 23 полугодовых купонных периода и первый купонный период - 133 дня, дата выплаты 3-го купонного дохода - 24 сентября 2025 года. Ставка купонного дохода определена в размере 12% годовых (1-й купон - 43,73 рубля на облигацию и 2-24-й купоны - 59,84 рубля на облигацию).