Суд отменил включение в реестр кредиторов Алексея Ананьева 113 млрд рублей долга "Трасту"

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы в июле отменил свое определение от 9 апреля 2024 года о признании обоснованным поступившего 25 января 2024 года требования банка "Траст" к бывшему совладельцу Промсвязьбанка (ПСБ) Алексею Ананьеву в размере 113,1 млрд рублей.

Как сказано в определении на сайте суда, суд приостановил производство по требованию "Траста" до вступления в законную силу решения, подтверждающего долг.

Новое определение суда принято при пересмотре по заявлению Алексея Ананьева документа 2024 года по новым обстоятельствам.

В определении суда 2025 года сказано, что долг был включен в реестр кредиторов финансиста на основании вступившего в законную силу судебного акта, подтверждающего задолженность. Однако кассационный суд в апреле 2025 года документ отменил и отправил дело, которое проходит в закрытом заседании, на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Заявление ПСБ о банкротстве экс-банкира поступило в суд 1 ноября 2022 года. Сумма требований составила 91,2 млрд рублей.

Арбитражный суд Москвы 23 ноября 2023 года признал обоснованным заявление ПСБ о банкротстве Алексея Ананьева и ввел в отношении него процедуру реструктуризации долгов гражданина. Суд тогда включил в реестр кредиторов экс-банкира требование ПСБ в размере 91,2 млрд рублей основного долга и 77,3 тыс. рублей госпошлины.

21 марта 2024 года суд признал обоснованным и требование ВТБ к Ананьеву на 168 млн рублей и включил эту сумму в реестр кредиторов должника.

28 мая 2024 года Алексей Ананьев был признан судом банкротом.

Верховный суд России в конце ноября 2023 года оставил в силе решение судов нижестоящих инстанций, удовлетворивших иск ПСБ, решив взыскать с его экс-совладельцев Алексея и Дмитрия Ананьевых, а также ряда бывших топ-менеджеров 91,2 млрд рублей из требуемых 243,2 млрд рублей.

Суд первой инстанции 29 июня 2022 года решил солидарно взыскать в пользу ПСБ с братьев Ананьевых, а также с компании Promsvyaz Capital B.V. 91,2 млрд рублей убытков: с Алексея Ананьева - в пределах 91,2 млрд рублей, с Дмитрия Ананьева - в пределах 89,7 млрд рублей, с Promsvyaz Capital B.V. - в пределах 23,1 млрд рублей. Апелляция и кассация позднее оставили решение в силе.

Иск был заявлен на сумму 282,2 млрд рублей, однако позднее требуемая сумма была сокращена до 243,2 млрд рублей.

В июне 2020 года Девятый арбитражный апелляционный суд признал обоснованным заявление ЗК "Настюша" о банкротстве бывшего главы Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева. Суд тогда ввел в отношении должника процедуру реструктуризации долгов и включил в его реестр кредиторов долг перед "Настюшей" в размере 2,9 млрд рублей, в том числе 1,7 млрд рублей основного долга.

Арбитражный суд Московского округа 30 июля 2020 года подтвердил законность этого решения. Верховный суд России 26 октября 2020 года отказал Дмитрию Ананьеву в пересмотре решения судов нижестоящих инстанций. Арбитражный суд Москвы 29 января 2021 года по заявлению "Настюши" признал Дмитрия Ананьева банкротом и ввел процедуру реализации имущества должника.

ЦБ объявил о санации Промсвязьбанка в декабре 2017 года, банк был передан в Фонд консолидации банковского сектора. Позднее ПСБ перешел в собственность Росимущества. На базе кредитной организации в дальнейшем был создан банк для обслуживания крупных госконтрактов и гособоронзаказа.

Дмитрий и Алексей Ананьевы были заочно арестованы в сентябре 2019 года и объявлены в международный розыск.