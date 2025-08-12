Путин прокомментировал опасения экспертов о рисках переохлаждения экономики

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Многие эксперты отмечают риски переохлаждения экономики России или даже рецессии, но ЦБ оценивает и контролирует ситуацию, больших рисков этого не видит, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

"Многие эксперты говорят о формировании рисков чрезмерного охлаждения экономики, даже рецессии. Мы об этом говорили, в том числе в ходе наших рабочих предыдущих совещаний. С председателем Банка России говорим об этом постоянно. Банк России ситуацию контролирует, работает в том числе и с предприятиями напрямую, оценивает ситуацию. Больших рисков, я так понимаю, сегодня Банк России не видит", - сказал он.

"Но все-таки наблюдается некоторый рост численности скрытой безработицы, то есть работников в так называемом простое, занятых на неполный рабочий день или находящихся под риском увольнения", - отметил Путин. По его словам, если в начале года их численность составляла порядка 98 тысяч человек, то на конец июня - 153 тысячи человек, а на 8 августа - 199 тысяч человек.

Также, по его словам, несколько увеличилась численность зарегистрированной безработицы. Если в начале года она составляла примерно 274 тысячи человек, то на конец июня - 291 тысяча человек, на начало августа - 300 тысяч человек. При этом Путин отметил, что безработица остается на рекордно низких уровнях - официальная безработица составляет 2,2%.

"Но все-таки мы тенденции должны чувствовать, улавливать и на это соответствующим образом реагировать с тем, чтобы не допустить, как мы говорили еще в начале года, переохлаждения экономики", - заявил президент.