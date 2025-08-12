Путин отметил тенденцию к некоторому росту безработицы в РФ

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Безработица в России, в том числе скрытая, растет, но по-прежнему находится на историческом минимуме, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Наблюдается некоторый рост численности скрытой безработицы, то есть, работников в так называемом простое, занятых на неполный рабочий день или находящихся под риском увольнения", - сказал он на совещании по экономическим вопросам во вторник.

По словам Путина, в начале года их численность составляла порядка 98 тыс. человек, на конец июня - 153 тыс. человек, а к 8 августа этот показатель достиг 199 тыс. человек.

"Также несколько увеличилась численность зарегистрированной безработицы. Если в начале года она составляла примерно 274 тыс. человек, то на конец июня это было уже 291 тысяча, а в начале августа - 300 тысяч", - продолжил он.

"Но все-таки она у нас остается на рекордно низких уровнях. Сейчас это 2%. Практически исторический минимум, но все-таки мы с вами должны чувствовать тенденции, улавливать и на это соответствующим образом реагировать, чтобы не допустить переохлаждения экономики", - добавил Путин.