Поиск

Путин отметил тенденцию к некоторому росту безработицы в РФ

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Безработица в России, в том числе скрытая, растет, но по-прежнему находится на историческом минимуме, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Наблюдается некоторый рост численности скрытой безработицы, то есть, работников в так называемом простое, занятых на неполный рабочий день или находящихся под риском увольнения", - сказал он на совещании по экономическим вопросам во вторник.

По словам Путина, в начале года их численность составляла порядка 98 тыс. человек, на конец июня - 153 тыс. человек, а к 8 августа этот показатель достиг 199 тыс. человек.

"Также несколько увеличилась численность зарегистрированной безработицы. Если в начале года она составляла примерно 274 тыс. человек, то на конец июня это было уже 291 тысяча, а в начале августа - 300 тысяч", - продолжил он.

"Но все-таки она у нас остается на рекордно низких уровнях. Сейчас это 2%. Практически исторический минимум, но все-таки мы с вами должны чувствовать тенденции, улавливать и на это соответствующим образом реагировать, чтобы не допустить переохлаждения экономики", - добавил Путин.

Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Инфляция в России

Президент назвал важным достижением замедление годовой инфляции в РФ

Президент назвал важным достижением замедление годовой инфляции в РФ

Стоимость 92-го бензина на Петербургской бирже обновила исторический максимум

РСТ ждет оттока туристов из Турции в случае отмены системы "все включено"

РСТ ждет оттока туристов из Турции в случае отмены системы "все включено"

ОПЕК сохранила прогноз роста спроса на нефть в 2025 году и повысила на 2026 г.

ОПЕК сохранила прогноз роста спроса на нефть в 2025 году и повысила на 2026 г.

Высокий сезон на рынке недвижимости не состоялся из-за дорогой ипотеки

"Яндекс" ждет роста цен из-за запрета в Петербурге работы мигрантов в доставке и такси

"Яндекс" ждет роста цен из-за запрета в Петербурге работы мигрантов в доставке и такси

Трамп выдвинет главного экономиста Heritage Энтони на пост главы Бюро статистики BLS

Крупнейший производитель лития в мире провел перестановки в топ-менеджменте

Крупнейший производитель лития в мире провел перестановки в топ-менеджменте
Хроники событий
Инфляция в РоссииИнфляция в России91 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6945 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2343 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе445 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });