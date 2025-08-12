Президент назвал важным достижением замедление годовой инфляции в РФ

Фото: Вячеслав Прокофьев/Пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Годовая инфляция продолжает замедляться, это важное достижение, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.

"На текущий год перед правительством и Банком России стояла совместная задача по возвращению российской экономики на траекторию сбалансированного роста, это предполагает снижение инфляции, прежде всего, и при одновременном, конечно, сохранении безработицы на стабильно низком уровне. (...) В этой связи важное достижение как раз заключается в снижении инфляции. Если по итогам марта она составляла 10,3% в годовом выражении, то в конце июня уже 9,4%, а по итогам июля это было уже 8,8%. По оценкам Банка России, к концу года динамика потребительских цен может оказаться в пределах 6-7%, то есть ниже предыдущих прогнозов", - сказал он.