В Волгограде саперы завершили работы на крыше дома после падения БПЛА

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - В Волгограде всем жильцам 16-этажного дома, на который упали обломки беспилотника, разрешили вернуться в квартиры, саперы завершили работу по ликвидации последствий падения, сообщила пресс-служба мэрии города.

"На территории дома саперами завершены работы по ликвидации последствий падения обломков БПЛА. В связи с окончанием оперативных мероприятий жильцы дома возвращаются в свои квартиры", - говорится в сообщении.

Общественный транспорт, который после инцидента объезжал остановки рядом с этим домом, вернулся на обычне маршруты.

Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что в ночь на 13 августа в регионе отразили массированную атаку беспилотников, обломки одного из них упали на крышу 16-этажного жилого дома в Тракторозаводском районе Волгограда, жителей эвакуировали, 14 из них разместили в ПВР в школе.