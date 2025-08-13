Поиск

Октябрьский суд Белгорода отменил работу 13 августа из-за атак БПЛА

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - В Белгороде беспилотник атаковал гражданский объект, здание получило повреждения, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его информации, обошлось без пострадавших.

"Выехал на место. В результате детонации в одном из помещений произошло возгорание, которое оперативно ликвидировали. Кроме того, повреждены остекление и фасад. Приняли решение временно перенести работу данного учреждения в другое место. Для нас важно сохранить жизнь и здоровье людей. Это первоочередная задача", - написал Гладков, не уточняя, что за здание пострадало.

Октябрьский районный суд Белгорода сообщил во "ВКонтакте", что 13 августа не будет работать.

"В связи с атаками БПЛА на Октябрьский районный суд Белгорода судебные заседания, назначенные в нем на 13 августа 2025 года, отменяются и будут перенесены на другие даты. О дате и времени рассмотрения дел участники процесса будут извещены позднее", - информирует суд.

Этот же суд был атакован 6 июня, тогда пострадали два человека. Еще одна атака произошла 15 июля, пострадала женщина.

Хроника 24 февраля 2022 года – 13 августа 2025 годаВоенная операция на Украине
Белгород Вячеслав Гладков Октябрьский суд Белгородская область
