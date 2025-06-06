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В Белгороде беспилотники атаковали здание суда

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - В Белгороде беспилотники атаковали здание Октябрьского районного суда, пострадал человек, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Приехал в здание суда в Белгороде, по которому ВСУ ударили беспилотником самолетного типа. Пока осматривал последствия от первой атаки, враг целенаправленно атаковал здание Октябрьского районного суда второй раз с помощью беспилотника самолетного типа. Пострадал водитель автомобиля, который в этот момент проезжал рядом", - написал Гладков в Telegram.

Пострадавшего везут в больницу с баротравмой.

В здании Дома правосудия поврежден фасад и выбиты окна, судя по видеозаписи в телеграм-канале губернатора.

Хроника 24 февраля 2022 года – 06 июня 2025 годаВоенная операция на Украине
Белгород Вячеслав Гладков Белгородская область Октябрьский районный суд
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