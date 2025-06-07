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Еще четыре человека получили ранения при атаках дронов в Белгородской области

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Четыре мирных жителя получили ранения во время атаки дронов ВСУ на Белгородскую область, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В районе села Верхние Лубянки Волоконовского района два дрона ударили по стоянке предприятия. Троих мужчин с минно-взрывными травмами и множественными осколочными ранениями бригада СМП и бойцы подразделения "Орлан" доставили в Волоконовскую ЦРБ", - написал губернатор в своем телеграм-канале в субботу.

По его словам, в селе Новоалександровка Борисовского района в результате детонации дрона женщина получила баротравму. Пострадавшую доставили в Борисовскую ЦРБ. Также в результате атаки ВСУ повреждены забор и две машины. Второй FPV-дрон повредил легковой автомобиль.

Губернатор сообщил, что в городе Шебекино дрон атаковал грузовой автомобиль. Второй беспилотник повредил административное здание. Кроме того, в селе Вознесеновка Шебекинского округа беспилотник повредил частный дом. Еще один беспилотник атаковал движущийся микроавтобус. В селе Новая Таволжанка в результате атаки БПЛА повреждено частное домовладение и перебита линия электропередачи, добавил губернатор.

По его данным, системой ПВО беспилотник сбит над Белгородским районом. От падения обломков в Белгороде повреждены частный дом, забор домовладения и автомобиль. В селе Таврово посечена кровля частного домовладения. В посёлке Политотдельский в результате детонации FPV-дрона повреждено здание социального объекта. Ещё один социальный объект повреждён от удара беспилотника в посёлке Майский.

Кроме того, в поселке Октябрьский в результате детонации дрона загорелся легковой автомобиль. Также повреждены два многоквартирных дома. В селе Красный Октябрь в результате атаки FPV-дрона повреждено помещение сельхозпредприятия.

Ранее Гладков сообщал о двух пострадавших в результате атаки украинского беспилотника в районе посёлка Красный Пахарь. По его словам, дрон атаковал микроавтобус, пострадали водитель и пассажир. Транспортное средство повреждено.

Раненых мужчин доставили в Волоконовскую ЦРБ и после оказания им необходимой помощи транспортируют в Валуйскую ЦРБ, добавил Гладков.

Утром губернатор сообщал о ранении мирной жительницы в результате атаки дрона по машине в селе Бессоновка.

Белгородская область
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