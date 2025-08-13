Гладков сообщил о пострадавшем в результате удара дрона в Белгородском районе

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об одном пострадавшем при атаке дрона на частный дом в селе Веселая Лопань Белгородского района.

"Вчера за медицинской помощью обратился пострадавший при атаке дрона на частный дом 11 августа в селе Весёлая Лопань. У мужчины диагностировали баротравму. Необходимая помощь оказана, лечение продолжает амбулаторно", - написал глава региона.

Утром в среду 13 августа Белгород подвергся атакам пяти беспилотников.

"Повреждены гражданский объект, автомобиль и забор частного дома", - уточнил Гладков.

Ранее сообщалось, что в среду утром в Белгороде беспилотником атакован Октябрьский районный суд, повреждено остекление и фасад, никто не пострадал.

Всего, по информации губернатора, за минувшие сутки в регионе были совершены атаки более 80 украинских беспилотников и выпущено 17 боеприпасов в ходе пяти обстрелов.

Воздушным атакам подверглись 27 населенных пунктов. Один человек пострадал. Повреждены три частных жилых дома и три квартиры в МКД, 8 легковых и грузовых автомобилей, трактор, один торговый и один коммерческий объекты, три ЛЭП, здание суда.