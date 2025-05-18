Производство меда в РФ в 2025 г. прогнозируется в 65 тыс. т

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Производство меда в РФ в этом году прогнозируется на уровне среднемноголетних значений - порядка 65 тыс. тонн, сообщает Минсельхоз.

Численность пчел в РФ растет. Сославшись на данные Росстата, ведомство сообщило, что в 2024 году в сельхозорганизациях насчитывалось 49,7 тыс. пчелосемей, что на 4,2% больше, чем в предыдущем году.

Минсельхоз также рассчитывает на дальнейший рост интереса фермеров к пчеловодству. Для фермерских хозяйств, занятых пчеловодством, предусмотрены различные меры господдержки.

Между тем, как сообщил в воскресенье "Коммерсантъ", российских пчеловодов может ждать неурожайный год. Из-за сокращения поголовья пчел после неудачной зимовки, гибели растений-медоносов и снижения рентабельности бизнеса объем производства продукции может сократиться.

За год поголовье пчел в России сократилось на 20-25%, сообщил "Ъ" президент МОО "Межрегиональный союз пчеловодов" Александр Кукс. Эксперт не исключил, что в краткосрочной перспективе это приведет к снижению производства меда: восстановиться популяция сможет только к июлю. О возможном неурожае меда в этом году говорит еще один собеседник издания, связывая его не только с гибелью поголовья, но и с заморозками, приведшими к гибели растений-медоносов, в частности акации.

По данным BusinesStat, на которые сослался "Ъ", в прошлом году было выпущено 64 тыс. тонн меда, что на 1% меньше, чем в 2023 году. В 2023 году показатель сократился на 4%, до 65 тыс. тонн. Коррекция, по мнению аналитиков, связана с сокращением популяции пчел на 5% за период с 2022 по 2024 год.

В 2024 году переработчики ощущали дефицит меда, отметил гендиректор "Биолоджика" (крупный производитель меда; бренд "Берестов А.С.") Дмитрий Галаганов. Он наблюдался даже по такому массовому сорту, как подсолнечный, впервые за 20 лет. Себестоимость производства, по его словам, тогда выросла на 30%, оптовые цены - на 30-40%.

По данным Руспродсоюза (объединяет крупных поставщиков продуктов питания), на начало апреля средние цены на мед составили 613,7 рубля за 1 кг, прибавив год к году 8,6%.

Потребление меда при этом растет. По данным Ntech, за 2024 год его продажи в натуральном выражении выросли на 9%, в денежном - на 12%. Заметнее всего, по данным аналитиков, увеличился спрос на мед с маркировкой "луговой". В натуральном выражении его продажи в рознице увеличились на 63%, "горный" и "таежный" прибавили по 21%.

В Россельхозбанке в 2024 году отмечали, что россиянин в год съедает в среднем 0,5 кг меда. Этот показатель будет расти на 3-5% в год, прогнозировали аналитики.