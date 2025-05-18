Поиск

Производство меда в РФ в 2025 г. прогнозируется в 65 тыс. т

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Производство меда в РФ в этом году прогнозируется на уровне среднемноголетних значений - порядка 65 тыс. тонн, сообщает Минсельхоз.

Численность пчел в РФ растет. Сославшись на данные Росстата, ведомство сообщило, что в 2024 году в сельхозорганизациях насчитывалось 49,7 тыс. пчелосемей, что на 4,2% больше, чем в предыдущем году.

Минсельхоз также рассчитывает на дальнейший рост интереса фермеров к пчеловодству. Для фермерских хозяйств, занятых пчеловодством, предусмотрены различные меры господдержки.

Между тем, как сообщил в воскресенье "Коммерсантъ", российских пчеловодов может ждать неурожайный год. Из-за сокращения поголовья пчел после неудачной зимовки, гибели растений-медоносов и снижения рентабельности бизнеса объем производства продукции может сократиться.

За год поголовье пчел в России сократилось на 20-25%, сообщил "Ъ" президент МОО "Межрегиональный союз пчеловодов" Александр Кукс. Эксперт не исключил, что в краткосрочной перспективе это приведет к снижению производства меда: восстановиться популяция сможет только к июлю. О возможном неурожае меда в этом году говорит еще один собеседник издания, связывая его не только с гибелью поголовья, но и с заморозками, приведшими к гибели растений-медоносов, в частности акации.

По данным BusinesStat, на которые сослался "Ъ", в прошлом году было выпущено 64 тыс. тонн меда, что на 1% меньше, чем в 2023 году. В 2023 году показатель сократился на 4%, до 65 тыс. тонн. Коррекция, по мнению аналитиков, связана с сокращением популяции пчел на 5% за период с 2022 по 2024 год.

В 2024 году переработчики ощущали дефицит меда, отметил гендиректор "Биолоджика" (крупный производитель меда; бренд "Берестов А.С.") Дмитрий Галаганов. Он наблюдался даже по такому массовому сорту, как подсолнечный, впервые за 20 лет. Себестоимость производства, по его словам, тогда выросла на 30%, оптовые цены - на 30-40%.

По данным Руспродсоюза (объединяет крупных поставщиков продуктов питания), на начало апреля средние цены на мед составили 613,7 рубля за 1 кг, прибавив год к году 8,6%.

Потребление меда при этом растет. По данным Ntech, за 2024 год его продажи в натуральном выражении выросли на 9%, в денежном - на 12%. Заметнее всего, по данным аналитиков, увеличился спрос на мед с маркировкой "луговой". В натуральном выражении его продажи в рознице увеличились на 63%, "горный" и "таежный" прибавили по 21%.

В Россельхозбанке в 2024 году отмечали, что россиянин в год съедает в среднем 0,5 кг меда. Этот показатель будет расти на 3-5% в год, прогнозировали аналитики.

Минсельхоз Россельхозбанк Руспродсоюз
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: воскресенье, 18 мая

Путин заявил об уважении к национальным интересам США и надеется на такое отношение к РФ

Военная операция на Украине

Путин назвал среди необходимых результатов СВО создание условий для долгосрочного мира

Что произошло за день: суббота, 17 мая

Песков подтвердил, что разговор Путина и Трампа готовится

Регулярно проходящие диспансеризацию россияне получат право на налоговый вычет

Регулярно проходящие диспансеризацию россияне получат право на налоговый вычет

Путин поручил обеспечить до 2030 г. ввод в эксплуатацию газопровода "Волхов - Мурманск"

Путин поручил обеспечить до 2030 г. ввод в эксплуатацию газопровода "Волхов - Мурманск"

Лавров и Рубио обсудили по телефону итоги стамбульских переговоров

Лавров и Рубио обсудили по телефону итоги стамбульских переговоров

Граждане Абхазии и Южной Осетии смогут получить гражданство РФ по облегченной схеме

Граждане Абхазии и Южной Осетии смогут получить гражданство РФ по облегченной схеме

Более 2 кг мефедрона обнаружили в топливном баке автомобиля у жителя Махачкалы

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2258 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне189 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6384 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана74 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов210 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе404 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости386 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });