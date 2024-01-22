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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:01

РФ в 2023 году увеличила экспорт меда на 28% до 3,8 тыс. т

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - РФ в 2023 году экспортировала 3,8 тыс. тонн меда, что на 28% больше, чем годом ранее, сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе.

Крупнейшим покупателем, как и в 2022 году, вновь стал Китай, на который пришлось 22% экспортных продаж. На втором месте – Сербия, на третьем – Словакия.

Как сообщалось, самый крупный в РФ "медовый регион" – Башкирия в прошлом году экспортировала более 111 тонн меда в семь стран мира. Это в 2,5 раза больше, чем в 2022 году (43,6 тонны, 6 стран). География поставок включает Вьетнам, Германию, Казахстан, Китай, Кувейт, Марокко, Польшу.

Экспорт вырос несмотря на сокращение товарного производства меда в республике на 13% (до 6 тыс. тонн) из-за неблагоприятных погодных условий.

По данным на 1 ноября 2023 года, в хозяйствах всех форм собственности Башкирии насчитывалось 297,6 тыс. пчелиных семей, из них в сельхозпредприятиях – 3,8 тыс., в крестьянских (фермерских) хозяйствах – 27,7 тыс., в частном секторе – 266 тыс.

Агроэкспорт Минсельхоз
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