Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации РФ на саммите на Аляске

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев вошел в состав российской делегации на саммите РФ-США на Аляске, сообщили "Интерфаксу" информированные источники, близкие к делегациям.

"Дмитриев 15 августа примет участие в составе официальной делегации в саммите лидеров России и США", - сказали собеседники агентства.

Как ожидается, президенты США и РФ Дональд Трамп и Владимир Путин проведут встречу на военной базе Элмендорф-Ричардсон в городе Анкоридж в эту пятницу.



