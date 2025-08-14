Поиск

В результате атаки БПЛА повреждения получил кабинет губернатора Гладкова

Серьезно пострадало здание правительства региона

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Здание правительства Белгородской области получило серьезные повреждения в результате атаки беспилотников, сообщил на пресс-конференции губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, есть разрушения на первом и последних этажа, в том числе поврежден его кабинет.

Во время атаки дронов все сотрудники правительства региона и администрации города из зданий были эвакуированы.

Ранее он сообщил о нескольких атаках украинских беспилотников на Белгород, в результате которых пострадали три человека. Здание правительства региона было атаковано четыре раза.

После этого он рекомендовал госучреждениям, включая МФЦ, в четверг и пятницу по возможности максимально перейти на дистанционную работу. Руководителям организаций, в том числе частным, рекомендовано максимально обеспечить безопасность людей.

"Учреждениям общественного питания запретить предоставление услуг на улицах, на открытых площадках. Все мероприятия уличного характера должны быть запрещены в течение четверга, пятницы, субботы, воскресенья. Крупные торговые центры Белгорода, Белгородского района закрыть до субботы включительно", - сообщается в телеграм-канале Гладкова.

Также он дал ряд рекомендаций для водителей автобусов.

Парки, скверы, пляжи, учреждения, где большое количество людей, в ближайшие двое суток работать не будут.

