На Аляске президенты обсудят в том числе сотрудничество России и США в экономике

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Президенты Роммтт и США Владимир Путин и Дональд Трамп на Аляске обсудят дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической сфере, заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Ожидается обмен мнениями относительно дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической сфере", - сказал Ушаков журналистам.

"У этого сотрудничества огромный, к сожалению, не задействованный до сих пор потенциал", - отметил он.

Основной темой саммита он ранее назвал украинское урегулирование.