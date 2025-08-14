С Путиным на Аляску отправятся Лавров, Ушаков, Белоусов, Силуанов и Дмитриев

Министр иностранных дел России Сергей Лавров Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Кремль обнародовал состав российской делегации на саммите на Аляске: в нее вошли глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

"Состав участников уже определен. С учетом того, что обсуждаться будут весьма важные темы, носящие чувствительный характер, круг участников переговоров участников российской делегации не широк", - сказал помощник главы государства Юрий Ушаков журналистам.

По его словам, в составе делегации РФ главы внешнеполитического и оборонного ведомств, помощник президента по внешней политике, министр финансов и спецпредставитель по инвестиционным программам и экономическому сотрудничеству с иностранными государствами.

Ушаков сказал, что известен также и состав американской делегации, отметив при этом, что следовало бы дождаться соответствующего объявления от американских партнеров.

Помощник президента сообщил также, что "помимо президентов в переговорах будут участвовать по пять членов делегаций". "Ну, конечно, где-то рядом будут находиться и группы экспертов", - добавил Ушаков.