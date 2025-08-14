Поиск

Центральной темой переговоров Путина и Трампа будет украинское урегулирование

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Центральной темой переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа станет украинское урегулирование, заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Что касается повестки дня саммита, то всем очевидно, что центральной темой будет урегулирование украинского кризиса, в том числе с учетом обсуждения, которое было проведено в Кремле 6 августа с участием специального посланника президента США Стива Уиткоффа", - сказал Ушаков журналистам.

"Естественно, будут затронуты и более широкие задачи обеспечения мира и безопасности, а также актуальные и самые острые международные и региональные вопросы", - отметил он.

США Юрий Ушаков Дональд Трамп Владимир Путин Украина
