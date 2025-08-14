В Белгородском районе в результате атаки БПЛА пострадала женщина

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - В поселке Разумное Белгородского района дрон атаковал частный дом, пострадала женщина, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Пострадавшую с баротравмой бригада СМП доставила в городскую больницу №2 Белгорода. Медицинская помощь оказана, дальнейшее лечение она продолжит амбулаторно. В двух частных домовладениях повреждены заборы", - написал он в Telegram.

В Белгороде после атак беспилотников повреждены кровли многоквартирного и частного домов, а также торгового объекта. Осколками посечены шесть легковых автомобилей.

По зданию правительства Белгородской области был нанесен еще один удар, в здании выбило окна был поврежден фасад. В одном многоквартирном доме загорелся балкон одной из квартир, его быстро потушили. У рядом стоящей многоэтажки выбиты окна на нескольких этажах, отметил губернатор.