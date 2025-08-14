Поиск

Здание белгородского правительства вновь попало под удар БПЛА

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - ВСУ с помощью беспилотников продолжают атаковать Белгород и Белгородский район, в одном из поселков пострадала местная жительница, по зданию правительства региона нанесен еще один удар, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в четверг.

"В посёлке Разумное Белгородского района при атаке вражеского дрона по частному дому ранена женщина. Пострадавшую с баротравмой бригада СМП доставила в городскую больницу №2 г. Белгорода. Медицинская помощь оказана, дальнейшее лечение она продолжит амбулаторно. В двух частных домовладениях повреждены заборы", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

По его данным, в Белгороде от атак беспилотников повреждены кровли многоквартирного и частного домов, а также торгового объекта. Осколками посечены шесть легковых автомобилей.

Кроме того, по зданию правительства Белгородской области нанесён ещё один удар, в результате которого выбиты окна и повреждён фасад. В одном многоквартирном доме загорелся балкон одной из квартир - пожарным расчётом возгорание оперативно ликвидировано. У рядом стоящей многоэтажки выбиты окна на нескольких этажах, отметил губернатор.

Ранее Гладков сообщил о нескольких атаках украинских беспилотников на Белгород, в результате которых пострадали три человека. Несколько раз было атаковано здание правительства региона.

