Пострадавшие при атаке дронов в Ростове-на-Дону дети находятся в состоянии средней тяжести

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Двое детей, пострадавших при атаке БПЛА в Ростове-на-Дону, находятся в состоянии средней степени тяжести, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

"Пострадали 13 человек, среди них двое детей. Их состояние оценивается как средней степени тяжести. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. При необходимости обязательно подключимся", - написала Львова-Белова в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что в результате атаки БПЛА в центре Ростова-на-Дону были ранены 13 человек, в том числе двое детей. Два человека были госпитализированы в тяжелом состоянии. Всего в больнице остаются шесть человек. Повреждены 10 многоквартирных домов и легковые автомобили. Из домов эвакуированы 212 человек, для них организован пункт временного размещения на базе школы. На месте происшествия введен локальный режим ЧС.