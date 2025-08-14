Поиск

Пострадавшие при атаке дронов в Ростове-на-Дону дети находятся в состоянии средней тяжести

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Двое детей, пострадавших при атаке БПЛА в Ростове-на-Дону, находятся в состоянии средней степени тяжести, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

"Пострадали 13 человек, среди них двое детей. Их состояние оценивается как средней степени тяжести. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. При необходимости обязательно подключимся", - написала Львова-Белова в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что в результате атаки БПЛА в центре Ростова-на-Дону были ранены 13 человек, в том числе двое детей. Два человека были госпитализированы в тяжелом состоянии. Всего в больнице остаются шесть человек. Повреждены 10 многоквартирных домов и легковые автомобили. Из домов эвакуированы 212 человек, для них организован пункт временного размещения на базе школы. На месте происшествия введен локальный режим ЧС.

Мария Львова-Белова Ростов-на-Дону
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Илья Варламов заочно приговорен к 8,5 годам колонии по делу о фейках о ВС РФ

Илья Варламов заочно приговорен к 8,5 годам колонии по делу о фейках о ВС РФ
Военная операция на Украине

Россия и Украина провели обмен пленными по формуле 84 на 84

Путин заявил об энергичных и искренних усилиях США по урегулированию на Украине

Здание белгородского правительства вновь попало под удар БПЛА

Глава РСТ констатировал, что рост внутреннего туризма в России остановился

Глава РСТ констатировал, что рост внутреннего туризма в России остановился

После атаки БПЛА в центре Ростова-на-Дону повреждены 10 многоэтажек

С Путиным на Аляску отправятся Лавров, Ушаков, Белоусов, Силуанов и Дмитриев

С Путиным на Аляску отправятся Лавров, Ушаков, Белоусов, Силуанов и Дмитриев

После саммита Путин и Трамп проведут совместную пресс-конференцию

В Кремле заявили, что программа встречи президентов России и США согласована

Военная операция на Украине

В результате атаки БПЛА повреждения получил кабинет губернатора Гладкова

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6967 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе449 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние231 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2346 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });